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Aos 39 anos, Hulk segue desafiando a lógica do futebol brasileiro. Contratado pelo Fluminense até o fim de 2027, o atacante chega ao clube cercado por grande expectativa técnica, mas também desperta curiosidade pelo preparo físico: como um jogador prestes a completar quarenta anos, vinte dois de carreira, ainda consegue atuar em alto nível, repetir arrancadas, sustentar potência e atravessar temporadas com números de elite?

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A resposta passa por genética, disciplina, ciência e obsessão por performance.

Em 2025, Hulk disputou 61 partidas pelo Atlético-MG, a segunda maior marca de jogos de toda a carreira, atrás apenas de 2021, quando entrou em campo 68 vezes. O atacante terminou a temporada passada com 21 gols e oito assistências. Em 2024, foram 53 jogos, 19 gols e 12 assistências. A sequência impressiona principalmente pela idade e pelo nível de exigência do calendário brasileiro.

Força física impressiona desde a base

Quem viu o início da trajetória do atacante garante que o diferencial físico aparecia desde a adolescência. Responsável por lançar Hulk no profissional do Vitória, o técnico Hélio dos Anjos relembrou o impacto causado por sua chegada ainda na base.

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— O Hulk me chamou muita atenção pela força, fisicamente anormal. Era um diamante bruto. Era um atleta com uma força natural impressionante. Bem jovem, já tinha um nível físico que dava condições naturais de disputar com jogadores totalmente formados — afirmou ao Lance!.

O treinador contou que bastaram poucos treinamentos no profissional para perceber que estava diante de um jogador diferente.

— Fomos enxergando um potencial técnico altamente positivo para um atacante e um potencial físico acima da média. Ele tinha qualidade de chute, força, concentração. Era mais calado, mais reservado, e isso já mostrava um atleta focado. O desenvolvimento físico e técnico dele foi muito alto — disse Hélio, que atualmente comanda o Náutico, na Série B.

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— Ele me chamou muito a atenção por ser bem diferente das características dos jogadores formados pelo Vitória: jogadores mais leves, de mais mobilidade. Ele pagou um preço muito alto e, por isso, merece todos os elogios. É realmente impressionante e bom vê-lo jogar até hoje, na idade que tem, mas, acima de tudo, preparado e forte tanto quanto um jovem atleta.

Câmara hiperbárica ajuda na recuperação

Mais de 20 anos depois da estreia no Vitória, a estrutura física segue sendo uma das principais armas do atacante. Hoje, Hulk realiza um trabalho individualizado fora da rotina tradicional dos clubes. O acompanhamento é feito em diversas frentes e tem participação crucial do fisioterapeuta Raul Neves, que detalhou ao Lance! parte do processo de monitoramento do jogador.

— Não existe mais recuperação padrão para atleta de alto nível. Cada jogo, cada viagem, cada sequência de minutos muda completamente a estratégia. Faço acompanhamento diário dos dados dele: sono, recuperação, carga física, GPS, desgaste muscular e resposta do corpo — explicou Raul.

O fisiterapeuta destacou também a disciplina do atleta.

— O Hulk é extremamente profissional. Não é à toa que está chegando perto dos 40 anos nesse nível. Ele compra a ideia do processo, se cuida muito fora do clube também — afirmou.

A rotina do camisa 7 inclui, quase que diariamente, trabalhos de recuperação muscular, uso de câmara hiperbárica para aumentar a exposição a oxigênio puro, contraste térmico, massagem, alimentação e sono. Os resultados aparecem nos números.

— O que mais chama atenção é a capacidade de recuperação dele para a idade que tem. Ele mantém frequência cardíaca em repouso muito boa, VO2 (quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue absorver e utilizar durante exercício intenso) muito alto e uma qualidade de sono acima da média. O corpo dele recupera muito bem entre treino e jogo — disse Raul.

Hulk tem um sistema cardíaco que responde muito bem ao estresse físico e consegue manter a regularidade nos dados durante a temporada. Segundo o especialista, o desempenho físico do atleta também é reflexo da sua força mental.

— Ele entra em campo com fome de competir, parece um garoto começando a carreira. Quando você junta essa mentalidade com ciência, monitoramento e recuperação adequada, aumenta muito as chances de manter a performance em alto nível por muitos anos — concluiu.

Fluminense investe R$ 4 milhões e aprimora CT

A chegada ao Fluminense também representa um encontro entre um atleta extremamente exigente fisicamente e um clube que passou a investir pesado em estrutura de performance nos últimos anos.

O CT Carlos Castilho recebeu ampliações importantes nas áreas de fisiologia, fisioterapia e recuperação muscular. Em 2024, o clube adquiriu duas câmaras hiperbáricas e novas banheiras de crioterapia. A academia foi reformulada com equipamentos de alta performance voltados ao futebol profissional e à base.

O Lance! apurou ainda que o Fluminense está recebendo nesta semana novos aparelhos avaliados em cerca de R$ 4 milhões para o departamento de fisioterapia, com tecnologias voltadas à recuperação muscular, reabilitação esportiva e aceleração de cicatrização pós-cirúrgica. Hulk iniciou os trabalhos no CT tricolor na terça-feira (11).

O atacante realizou testes físicos, avaliações fisiológicas e atividades no gramado. O clube entende que o ambiente atual oferece ao jogador tudo que existe de mais moderno em performance esportiva.

— A ideia, nesse momento, é chegar a um diagnóstico inicial da força e da função dele, do histórico de lesão. Então, ele teve uma entrevista com o médico e depois fizemos um check-up global com ele, tanto na parte morfológica, relação de componente de gordura e componente muscular. A gente fez os testes bioquímicos, avaliação de movimentos e análise de força. Foi uma avaliação geral para entender o estado dele e, a partir daí, a gente projeta um plano de treinos específico, caso haja necessidade de alguma correção específica, para ele ter um resultado favorável de desempenho físico e protetor para lesão muscular. Com tudo isso, a gente passa para a comissão técnica qual o perfil dele, perfil de força, de potência e de resistência — explicou Juliano Spineti, coordenador de performance e ciência do Tricolor.

Hulk faz primeiros trabalhos no CT do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC).

Quando Hulk pode estrear pelo Fluminense? Entenda cenário e planejamento

Hulk será apresentado oficialmente ao torcedor do Fluminense na partida contra o São Paulo, neste sábado (14), no Maracanã. Apesar disso, o jogador ainda não pode entrar em campo. Isso porque a janela de transferências está fechada neste momento. O período para inscrições reabre apenas no dia 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.

O Fluminense volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para estar disponível nessa partida, Hulk precisará ter o nome publicado no BID da CBF até o dia 21 — prazo necessário para regularização antes da rodada.

Caso a regularização não aconteça dentro do prazo, a estreia seria adiada para o confronto diante do Grêmio, no dia 26 de julho, fora de casa.