Fluminense mira G-6 com jogo atrasado no Brasileirão; veja

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (29) para cumprir o jogo atrasado contra o Ceará e pode alcançar a zona de classificação para a Libertadores. Se vencer, o Tricolor chega a 47 pontos — iguala o Botafogo (6º), mas ultrapassa nos critérios por ter uma vitória a mais (14 x 13), entrando no G-6 do Campeonato Brasileiro.
O cenário atual mostra o Flu em 7º lugar, com 44 pontos em 29 jogos (13V, 5E, 11D). O Botafogo, 6º, tem 47 pontos em 30 partidas (13V, 8E, 9D). Assim, o confronto atrasado é decisivo para a equipe de Luis Zubeldía consolidar a reação e encurtar a distância para o pelotão de cima.
O que o Fluminense precisa
- Vitória sobre o Ceará: entra no G-6 por número de vitórias.
- Empate ou derrota: permanece em 7º, atrás do Botafogo.
Tabela
- Palmeiras – 62 pts (29J)
- Flamengo – 61 pts (29J)
- Cruzeiro – 57 pts (30J)
- Mirassol – 55 pts (30J)
- Bahia – 49 pts (30J)
- Botafogo – 47 pts (30J)
- Fluminense – 44 pts (29J)
- Vasco da Gama – 42 pts (30J)
- São Paulo – 41 pts (30J)
Rodada 31
Na rodada seguinte, no fim de semana dos dias 1 e 2 de novembro, o Fluminense enfrenta novamente o Ceará, dessa vez fora de casa, e o Botafogo encara Mirassol, fora de casa. Caso o Tricolor vença os dois jogos, o time passa a mirar também o Bahia, quinto colocado, com 49 pontos. O time nordestino encara o Bragantino em casa e, caso tropece, verá o Fluminense tomar sua posição na tabela.
