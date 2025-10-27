Fluminense mira G-6 com jogo atrasado no Brasileirão; veja

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (29) para cumprir o jogo atrasado contra o Ceará e pode alcançar a zona de classificação para a Libertadores. Se vencer, o Tricolor chega a 47 pontos — iguala o Botafogo (6º), mas ultrapassa nos critérios por ter uma vitória a mais (14 x 13), entrando no G-6 do Campeonato Brasileiro.

O cenário atual mostra o Flu em 7º lugar, com 44 pontos em 29 jogos (13V, 5E, 11D). O Botafogo, 6º, tem 47 pontos em 30 partidas (13V, 8E, 9D). Assim, o confronto atrasado é decisivo para a equipe de Luis Zubeldía consolidar a reação e encurtar a distância para o pelotão de cima.

O que o Fluminense precisa

Vitória sobre o Ceará: entra no G-6 por número de vitórias.

entra no por número de vitórias. Empate ou derrota: permanece em 7º, atrás do Botafogo.

Tabela

Palmeiras – 62 pts (29J) Flamengo – 61 pts (29J) Cruzeiro – 57 pts (30J) Mirassol – 55 pts (30J) Bahia – 49 pts (30J) Botafogo – 47 pts (30J) Fluminense – 44 pts (29J) Vasco da Gama – 42 pts (30J) São Paulo – 41 pts (30J)

Rodada 31

Na rodada seguinte, no fim de semana dos dias 1 e 2 de novembro, o Fluminense enfrenta novamente o Ceará, dessa vez fora de casa, e o Botafogo encara Mirassol, fora de casa. Caso o Tricolor vença os dois jogos, o time passa a mirar também o Bahia, quinto colocado, com 49 pontos. O time nordestino encara o Bragantino em casa e, caso tropece, verá o Fluminense tomar sua posição na tabela.