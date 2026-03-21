O Fluminense enfrentou o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 1980, resultando em 2 a 0 para o Galo.

O confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro de 1980, ficou marcado na história como um dos grandes embates daquela edição. Disputada no dia 14 de maio daquele ano, a partida levou quase 40 mil pagantes às arquibancadas do Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar um duelo de elencos repletos de estrelas do futebol nacional. O Galo, que terminaria a competição como vice-campeão, mostrou sua força fora de casa e superou os cariocas com autoridade técnica e tática. O Lance! relembra Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 1980.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logo nos primeiros minutos de jogo, o talento individual de um dos maiores ídolos atleticanos mudou o rumo da partida de forma definitiva. O ponta-esquerda Éder Aleixo cobrou um escanteio com extrema precisão aos quatro minutos da primeira etapa, surpreendendo o goleiro Paulo Goulart e marcando um raro gol olímpico. O lance precoce desestabilizou o esquema montado pelo técnico Zagallo para o Tricolor das Laranjeiras e obrigou a equipe da casa a se expor ofensivamente muito antes do que havia sido planejado nos vestiários.​

O Fluminense teve a chance de ouro para igualar o marcador logo no início do segundo tempo, mas esbarrou em mais uma atuação inspirada do sistema defensivo mineiro. Aos quatro minutos da etapa final, ou seja, aos 49 minutos de bola rolando, o árbitro paulista Emídio Marques Mesquita assinalou um pênalti a favor dos mandantes. Zezé foi o encarregado de fazer a cobrança, mas o goleiro João Leite fez uma defesa providencial, garantindo a manutenção da vantagem atleticana e frustrando a principal tentativa de reação tricolor no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Já nos instantes finais da partida, com o time da casa totalmente lançado ao ataque na tentativa desesperada de evitar a derrota em seus domínios, o Atlético Mineiro encontrou os espaços necessários para liquidar a fatura. Aos 45 minutos do segundo tempo, o meio-campista Ângelo, que havia entrado na vaga de Palhinha no decorrer do jogo, aproveitou uma excelente troca de passes construída por Toninho Cerezo e Reinaldo para balançar as redes e fechar o placar em 2 a 0.

O contexto do Campeonato Brasileiro de 1980

O Campeonato Brasileiro de 1980, conhecido na época como Taça de Ouro, reuniu as principais forças do país em um formato de disputas intensas e fases eliminatórias complexas. O Atlético Mineiro montou um dos elencos mais fortes de sua história, combinando a força física do meio de campo com a genialidade de seus homens de frente. A equipe mineira chegou longe na competição, alcançando a grande final, onde acabaria superada pelo Flamengo em jogos memoráveis no Mineirão e no Maracanã.​

continua após a publicidade

Para o Fluminense, a temporada de 1980 representava um período de transição e reestruturação sob o comando de Zagallo. Apesar de contar com jogadores técnicos como Edinho, Rubens Galaxe e Cristóvão, o time encontrou dificuldades para impor seu ritmo diante de adversários que viviam o auge físico e tático. A derrota em casa para o Atlético Mineiro evidenciou a necessidade de ajustes em um grupo que, mais tarde naquele mesmo ano, conseguiria se reerguer para conquistar o Campeonato Carioca.

Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 1980

A genialidade de Éder e o gol olímpico para o Atlético-MG

O gol que abriu o placar no Maracanã sintetiza perfeitamente a capacidade técnica de Éder Aleixo, um especialista em bolas paradas. Aos quatro minutos de jogo, ao perceber o posicionamento adiantado do goleiro Paulo Goulart, o camisa 11 do Galo bateu na bola com o efeito necessário para que ela fizesse uma curva fechada, morrendo diretamente no fundo das redes. Esse tipo de lance, embora raro no futebol profissional, era uma das armas do vasto repertório ofensivo do Atlético.​

Além do impacto direto no placar, o gol olímpico teve um peso psicológico enorme para o restante dos 90 minutos. O Fluminense, jogando diante de sua torcida, passou a carregar a responsabilidade de furar uma das melhores defesas do campeonato liderada por Luizinho e João Leite. A vantagem precoce permitiu ao técnico Procópio Cardoso explorar os contra-ataques utilizando a velocidade de Pedrinho Gaúcho e o próprio Éder pelas pontas.

A defesa de João Leite no pênalti de Zezé

O momento de maior tensão no confronto ocorreu logo após o intervalo, quando o Fluminense retornou do vestiário disposto a sufocar o adversário em seu campo de defesa. A penalidade máxima assinalada pelo árbitro Emídio Marques Mesquita representava o empate virtual que incendiaria as arquibancadas do Maracanã. A cobrança foi assumida pelo atacante Zezé, uma das principais esperanças de gol do elenco carioca na época.

No entanto, a estrela do goleiro João Leite brilhou mais forte. Especialista no fundamento, o arqueiro atleticano escolheu o canto correto e evitou o gol, consolidando sua posição como um dos grandes destaques individuais da partida. Essa defesa não apenas manteve o placar favorável ao Galo, mas também abalou emocionalmente os jogadores do Fluminense, que perderam parte do ímpeto ofensivo na sequência da segunda etapa.​

A consagração de Ângelo no apagar das luzes

Com o cronômetro marcando 45 minutos do segundo tempo e o Fluminense completamente desorganizado em sua busca pelo empate, o Atlético Mineiro demonstrou o refinamento de seu setor criativo. A jogada do segundo gol foi construída de pé em pé, com passes precisos dos jogadores de frente do time visitante. A bola sobrou limpa para Ângelo, que havia saído do banco de reservas e teve o trabalho de finalizar para o gol para sacramentar a vitória.

O segundo tento funcionou como uma ducha de água fria definitiva para os quase 40 mil torcedores tricolores presentes no estádio. A jogada ratificou a força do banco de reservas do Atlético e a capacidade de leitura tática do treinador Procópio Cardoso, que soube o momento exato de colocar sangue novo no meio-campo para aproveitar o desgaste físico do adversário nos minutos finais.

Ficha técnica - Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 1980

Para o registro histórico do futebol brasileiro, os dados oficiais da partida detalham os responsáveis por este confronto clássico:

Partida: Fluminense 0 x 2 Atlético-MG​ Data: 14 de maio de 1980​ Competição: Campeonato Brasileiro de 1980 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Público: 39.700 pagantes Renda: Cr$ 3.711.860,00 Árbitro: Emídio Marques Mesquita (SP) Gols: Éder Aleixo, aos 4 minutos do 1º tempo; Ângelo, aos 45 minutos do 2º tempo Fato marcante: João Leite (Atlético-MG) defendeu pênalti cobrado por Zezé (Fluminense) aos 4 minutos do 2º tempo

A escalação completa das equipes que entraram em campo no Rio de Janeiro: