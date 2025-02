Flamengo x Vasco: Wesley revela atitude que gerou confusão com Coutinho; assista ao vídeo

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0, neste sábado (15), em clássico válido pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Além dos gols de Bruno Henrique e Cebolinha, Wesley foi um dos personagens da vitória rubro-negra, e de um princípio de confusão no final da partida.

Após o apito final, o lateral falou sobre o bom desempenho, e explicou o que gerou a discussão entre jogadores de ambas as equipes. Segundo Wesley, um passe de letra teria ocasionado na confusão.

– Sobre a confusão, eu não sou de desrespeitar. Acho que futebol todo mundo sabe dar um passe virando uma cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é desrespeitar, é futebol. Eu me achei no momento de fazer aquilo, e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi desrespeito. Eu sou fã dele, já vi ele jogando na Seleção, ele tem vários 'passes virando a cara' também, e quando acontece com ele, devia estar bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, sou tranquilo. Desculpa se desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção.

O jogador do Flamengo empurrou Coutinho na sequência e o bate-boca evoluiu, mas os ânimos logo se acalmaram. Nas arquibancadas, policiais e seguranças precisaram impedir torcedores do Vasco que tentavam invadir o gramado.

Apesar da confusão, o jogador foi um dos destaques do duelo, e falou sobre sua evolução dentro de campo.

– Eu procuro sempre evoluir o máximo que eu posso, com a minha família, com meus companheiros, eu sempre busco ser uma pessoa melhor, e em campo eu não estou fazendo diferente. Buscando sempre melhorar o que eu era, estou acertando, mas ainda tenho bastante coisa para melhor, Filipe está me ajudando muito, Danilo.

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca será contra o Maricá no dia 22 de fevereiro. Já o Vasco encara, no dia 18, o Rondonópolis. A partida será pela Copa do Brasil.

