Flamengo x Vasco: saiba quantos ingressos foram vendidos para o Clássico dos Milhões

O Campeonato Carioca vem enfrentando uma baixa procura de torcedores dos principais clubes do Rio de Janeiro nos duelos da primeira fase. Até mesmo os clássicos, famosos por levar multidões aos estádios, não estão sendo suficientes para empolgar o público. Neste sábado (15), Flamengo e Vasco se enfrentam pela décima rodada do estadual, no Maracanã, mas poucos ingressos foram comercializados.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Vasco: especialistas defendem mudança de horário por conta do calor

➡️ Flamengo x Vasco: vidente aponta favorito para clássico carioca

Até a tarde que antecede a partida, um pouco mais de 30 mil ingressos foram vendidos, com maioria rubro-negra, mandante da partida. Para o Setor Norte, exclusivo dos torcedores do Flamengo, em torno de 18 mil ingressos foram vendidos. Já para o Setor Sul, destinado para a torcida vascaíno, foram apenas 6 mil. Para os setores mistos, somando arquibancada Leste e Oeste, foram cerca de 7 mil.

Nenhum setor foi esgotado, mas o número pode, e deve, aumentar até o início da partida, às 21h45 (de Brasília). O horário, inclusive, é apontado como um dos principais fatores para o esvaziamento das arquibancadas. Inicialmente, o confronto estava marcado para 16h30 (de Brasília), mas foi alterado por conta das altas temperaturas.

continua após a publicidade

O baixo público não é exclusivo deste clássico. O confronto entre Flamengo e Botafogo, na última quarta-feira (12), levou 33.465 torcedores ao estádio. O Fla-Flu, no início de fevereiro, contou com 37.832 pessoas, todos no Maracanã.

O Rubro-Negro entra em campo com a missão de defender a liderança nesta rodada, já que tem os mesmo 17 pontos que o vice Volta Redonda. Já o Vasco, terceiro colocado, precisa vencer para se manter na zona de classificação e não precisar ir para o "tudo ou nada" na última rodada contra o Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte