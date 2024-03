(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 17:41 • São Paulo (SP)

O Flamengo superou o entrave com o Lille, da França, e encaminhou a venda de Thiago Maia ao Internacional. Os clubes correm contra o tempo para regularizar a transferência no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Colorado já havia acordado o valor de 4 milhões de euros (R$ 21,65 milhões na cotação atual) ao Rubro-Negro por Thiago Maia. A negociação ficou travada por algumas semanas, pois o Lille, dono de 50% dos direitos, queria que os cariocas repassassem uma quantia maior para ceder 25% dos direitos.

Nas últimas horas da janela de transferências do Brasil, o Flamengo se acertou com os franceses, e o Rubro-Negro irá receber 2,85 milhões de euros (R$ 15,39 milhões) por 25%. O Lille irá embolsar 1,15 milhão de euros (R$ 6,21 milhões) e vai manter 25% dos direitos econômicos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No início da temporada, Thiago Maia foi comunicado que não estaria nos planos da comissão técnica de Tite e passou a treinar separado no Ninho do Urubu. O volante, que atraiu interesse do Corinthians no início da temporada, chegou ao Flamengo desde 2020.

No Internacional, o volante disputaria posição com Charles Aránguiz e chega para o time de Eduardo Coudet para suprir a saída de Johnny, que está no Real Bétis, da Espanha.