Fortaleza está escalado para receber o Bahia no Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo deste sábado (19) com o Bahia, na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Renato Paiva, substituto de Juan Pablo Vojvoda, fará a sua estreia pela equipe cearense.

Paiva, que assinou contrato até dezembro de 2026, elogiou a passagem de Juan Pablo Vojvoda no Tricolor. O argentino ficou mais de quatro anos no clube, com 310 jogos e cinco títulos.

O Leão soma nove jogos sem vitória. O último triunfo da equipe aconteceu no dia 10 de maio, contra o Juventude, pelo Brasileiro. A goleada por 5 a 0 parecia indicar uma possível melhora no time, mas o rendimento voltou a cair.

Assim, o Fortaleza busca uma recuperação no campeonato nacional. A equipe, que está na zona de rebaixamento, tem o seguinte 11 inicial: Magrão; Brítez, Kuscevic, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni está escalado com o seguinte time: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

15ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Magrão; Brítez, Kuscevic, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.