Adriano esteve no Inter de Milão entre 2003 e 2007 (Foto: Divulgação / Inter de Milão)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 15:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante uma aula de história em um colégio em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a professora Lara Vieira explicava aos alunos sobre a período do Brasil Império, que se passou entre 1822 e 1899. Então, foi interrompida pelo aluno João Miguel, que insistiu em dizer que um dos maiores imperadores do país foi Adriano "Imperador", um dos principais ídolos do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu sou vascaína, e a maioria dos meus alunos torce para o Flamengo. A gente tem uma dinâmica de conversar sobre futebol e ficar implicando sobre isso. Ontem (quarta-feira, 6), quando eu fui falar sobre o Período Imperial no Brasil, João Miguel me interrompeu umas três vezes insistindo que o nome do imperador brasileiro era Adriano e que ele tinha jogado no Flamengo. Não Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, só respondeu sobre o Adriano, o único que importa para ele - contou Lara em entrevista ao GE.

A professora publicou o acontecido no X, antigo Twitter, e pediu ajuda de amigos e seguidores para tentar fazer a história chegar a Adriano. E, felizmente, a assessora do ex-jogador viu o pedido, e Adriano respondeu o menino de 13 anos.

➡️Neymar pode ter passaporte apreendido após pedido de advogado

João Miguel obrigado pelo carinho

Que papai do céu abençoe — Adriano Imperador (@A10imperador) March 7, 2024

Considerado um dos três maiores ídolos da história do Flamengo, Adriano possui uma forte ligação com o clube, no qual foi formado pelo em 2000. O atacante teve uma longa passagem pela Internazionale e voltou ao Brasil, em 2008, emprestado para o São Paulo.

➡️ Léo Ortiz pode bater recorde de Gamarra no Flamengo

Adriano atuou também pela Seleção Brasileira (Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Em 2009, Adriano retornou ao Rubro-Negro carioca, onde conquistou o seu maior triunfo pelo clube, o surpreendente Campeonato Brasileir, em que saiu como o artilheiro daquela edição, com 19 gols marcados, em 30 jogos.