Chance perdida em São Paulo x Flamengo enlouquece torcedores: 'Não pode'

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
22:04
Flamengo e São Paulo se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraFlamengo e São Paulo se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
O meia Jorge Carrascal perdeu uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do confronto entre Flamengo e São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance aconteceu aos 13 minutos, quando Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo e tocou para Carrascal. A ação deixou o colombiano livre para arrancar em direção ao gol de Rafael, mas na hora de finalizar, o atacante pecou na precisão.

Ao tentar tirar do alcance do goleiro adversário, Carrascal errou na medida e jogou a bola para fora. A ação revoltou os torcedores do Flamengo, que se manifestaram nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

