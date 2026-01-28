Chance perdida em São Paulo x Flamengo enlouquece torcedores: 'Não pode'

O meia Jorge Carrascal perdeu uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do confronto entre Flamengo e São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Decisão de Filipe Luís em São Paulo x Flamengo irrita web: 'Perdemos'

O lance aconteceu aos 13 minutos, quando Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo e tocou para Carrascal. A ação deixou o colombiano livre para arrancar em direção ao gol de Rafael, mas na hora de finalizar, o atacante pecou na precisão.

Ao tentar tirar do alcance do goleiro adversário, Carrascal errou na medida e jogou a bola para fora. A ação revoltou os torcedores do Flamengo, que se manifestaram nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável