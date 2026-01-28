Chance perdida em São Paulo x Flamengo enlouquece torcedores: 'Não pode'
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão
O meia Jorge Carrascal perdeu uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do confronto entre Flamengo e São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
O lance aconteceu aos 13 minutos, quando Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo e tocou para Carrascal. A ação deixou o colombiano livre para arrancar em direção ao gol de Rafael, mas na hora de finalizar, o atacante pecou na precisão.
Ao tentar tirar do alcance do goleiro adversário, Carrascal errou na medida e jogou a bola para fora. A ação revoltou os torcedores do Flamengo, que se manifestaram nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
