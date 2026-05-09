Quando Hulk pode estrear pelo Fluminense? Entenda cenário e planejamento

O duelo entre Fluminense e Vitória, neste sábado (9), no Maracanã, traz um gancho curioso envolvendo Hulk. Revelado pelo clube baiano, o atacante fez sua estreia como profissional justamente contra o Tricolor. Agora, já anunciado pelo Flu, uma dúvida do torcedor é: quando ele poderá entrar em campo pela equipe de Luis Zubeldía?

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Hulk já assinou contrato com o Fluminense e rescindiu com o Atlético-MG, mas ainda fará sua despedida oficial do clube mineiro neste domingo (10), diante do Botafogo, na Arena MRV. Ídolo do Galo, o atacante receberá homenagens antes de iniciar sua trajetória no Rio de Janeiro.

Apesar de já estar acertado, Hulk ainda não pode atuar imediatamente pelo Fluminense. Isso porque a janela de transferências está fechada neste momento. O período para inscrições reabre apenas no dia 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.

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Estreia pode acontecer no Maracanã

O Fluminense volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para estar disponível nessa partida, Hulk precisará ter o nome publicado no BID da CBF até o dia 21 — prazo necessário para regularização antes da rodada.

É provável que a regularização seja feita a tempo. O clube, inclusive, estuda transformar o jogo em um grande recepção para o atacante no Maracanã, com possibilidade de ativações e apelo para casa cheia. Caso a regularização não aconteça dentro do prazo, a estreia seria adiada para o confronto diante do Grêmio, no dia 26 de julho, fora de casa.

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Hulk poderá jogar todas as competições

Além da expectativa pela estreia, existe também a dúvida sobre quais torneios o atacante poderá disputar pelo Fluminense. E o cenário é positivo para o clube carioca.

No Campeonato Brasileiro, Hulk disputou 12 partidas pelo Atlético-MG. Pela regra da CBF, um atleta só fica impedido de defender outro clube na mesma edição após completar 13 jogos. Como o atacante foi retirado da relação do Galo antes da partida que marcaria o 13º compromisso, ele segue apto para atuar pelo Fluminense.

Na Libertadores, a situação é ainda mais simples. Hulk não disputou a competição pelo Atlético-MG em 2026 — o clube mineiro está na Sul-Americana. Assim, poderá ser inscrito normalmente pelo Tricolor caso a equipe avance às oitavas de final.

Já na Copa do Brasil, o regulamento atual também permite a transferência. Como Hulk atuou pelo Atlético antes da sexta fase da competição, ele poderá defender outro clube no torneio. O Fluminense, porém, precisará avançar para que isso aconteça.

Ligação antiga com Fluminense e Vitória

Revelado pelo Vitória, Hulk iniciou sua trajetória profissional justamente em uma partida contra o Fluminense, ainda em 2004. Mais de duas décadas depois, o atacante pode voltar a ter o clube carioca como ponto central de um novo capítulo importante da carreira — agora vestindo a camisa tricolor. Os dois times se enfrentam neste sábado (9), às 18h (de Brasília), no Maracanã

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Hulk foi anunciado pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

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