Ministério do Esporte se manifesta sobre Gabigol, do Flamengo, e revela situação no CAS

Gabigol segue treinando no Flamengo visando a sequência dos jogos do Campeonato Brasileiro (Marcelo Cortes/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 13:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), por meio do Ministério do Esporte, afirmou que Gabigol está apto para jogar pelo Flamengo. A entidade negou que o processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) foi anulado. A ação segue em curso, assim como o efeito suspensivo para o atacante.

🚨 AO VIVO: assista ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com isso, o atacante deve ser relacionado para o jogo contra o Criciúma, neste sábado (20), pelo Brasileirão. O camisa 99 participou das sessões de treinamentos comandadas por Tite normalmente e está apto para entrar em campo.

Nesta quinta-feira (18), Gabigol se pronunciou nas redes sociais pedindo retratação em relação a suposta veiculação de notícias falsas. O atleta pediu para que as pessoas deixassem de mentir, assim como havia feito na zona mista no empate contra o Cuiabá.

Relembre o caso

No dia 25 de março, Gabigol foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por dois anos por conta de uma suposta manipulação na realização de um exame antidoping. O Flamengo entrou com um recurso no CAS para reverter a decisão.

No dia 30 de abril, o camisa 99 voltou a estar apto para treinar no Ninho do Urubu e voltar a jogar por conta de um efeito suspensivo aprovado pela Corte Arbitral do Esporte. O julgamento definitivo não tem data marcada.

Confira a nota sobre Gabigol:

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), organização nacional antidopagem, confirma que a decisão liminar do CAS (Corte Arbitral do Esporte), no sentido levantar o período de suspensão de 2 anos imposto pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), está vigente. Logo, o referido atleta está apto a competir e treinar.

Cumpre também informar que a mencionada decisão liminar do CAS se mantém vigente desde a data em que foi emitida, em 30 de abril de 2024, sem sofrer qualquer interrupção ou revogação.

Por fim, cumpre anotar que a ABCD não se pronunciará sobre detalhes do procedimento, pois conforme regulamento, os processos que correm perante aquela Corte são sigilosos.