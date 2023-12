Flamengo e Santos empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (6), e vão decidir a vaga na final da Brasil Ladies Cup apenas na última rodada da fase de grupos. Com gol de Ketlen, as Sereias da Vila saíram na frente no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), mas tomaram o empate rubro-negro, anotado por Laysa, na segunda etapa. As duas equipes estão empatadas na classificação do Grupo B, com quatro pontos cada.