Prefeito do Rio, Paes declara ponto facultativo em dias de jogos da Libertadores

Eduardo Paes decretou ponto facultativo no Rio de Janeiro em dias de jogos de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Divulgação / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Eduardo Paes decretou ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de setembro a partir das 15h (de Brasília) por conta dos jogos da Libertadores. Na quarta-feira (18), Fluminense e Botafogo entram em campo no Maracanã e Nilton Santos, respectivamente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A dupla jogará no mesmo dia, mas em horários diferentes por conta da dificuldade no calendário para alocar as partidas em datas diferentes. Os duelos também envolvem Atlético-MG e São Paulo, o que precisará reforçar a segurança na capital.

Por outro lado, o Flamengo encara o Peñarol na quinta-feira (19), no Maracanã. Nesse dia, o Rio de Janeiro também receberá um dos sete eventos do Rock in Rio, o que dificultará a mobilidade urbana do município.

O objetivo é reduzir o caos que possa ser enfrentado na cidade por conta dos grandes eventos que ocorrerão nas próximas semanas. O prefeito também reforçou o uso dos transportes públicos.

De acordo com o Manual de Clubes da Libertadores, o clube mandante dos jogos é o responsável pela segurança pública. Portanto, Fluminense, Botafogo e Flamengo estarão sujeitos à multas caso policiamento e a fiscalização não saia de forma adequada.