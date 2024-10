Fifa encerra inspeção em cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027

Representantes da Fifa fazem inspeção no Maracanã para a Copa do Mundo Feminina (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 22:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A equipe técnica da Fifa encerrou o processo de inspeção em 12 cidades-candidatas para a Copa do Mundo Feminina 2027, nesta sexta-feira (11). Os responsáveis avaliaram os estádios, mobilidade, aeroportos e infraestrutura técnica desde o dia 25 de setembro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em cada cidade, a equipe da FIFA foi recebida por representantes dos governos municipais e estaduais, federações de futebol e autoridades dos estádios. Essas organizações tiveram a oportunidade de mostrar as estruturas existentes em seus estádios, suas cidades-sede e regiões como destinos turísticos para os torcedores.

- Nas últimas semanas, o Brasil apresentou um total de 12 estádios em 12 cidades, todos competindo para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Eu estou feliz em saber que as inspeções correram tranquilamente. Eu gostaria novamente de agradecer às Federações locais e aos representantes de governo pelo seu tempo e compromisso com esse processo de seleção. Juntos, continuaremos a trabalhar com a FIFA para cumprir todos os requisitos e garantir que a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 seja a mais bem-sucedida de todas - disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Uma rodada adicional de inspeções, com foco nas instalações de treinamento e acomodações das equipes, será conduzida em novembro, e o anúncio final, que confirmará as cidades-sede selecionadas, está programado para o início de 2025.

Representantes da Fifa fazem inspeção no Mangueirão para a Copa do Mundo Feminina (Foto: Divulgação)

Confira as cidades-sede para a Copa do Mundo Feminina 2027

Belém: Estádio Mangueirão

Belo Horizonte: Estádio Mineirão

Brasília: Estádio Mané Garrincha

Cuiabá: Arena Pantanal

Fortaleza: Arena Castelão

Manaus: Arena da Amazônia

Natal: Arena das Dunas

Porto Alegre: Estádio Beira-Rio

Recife: Arena de Pernambuco

Rio de Janeiro: Estádio do Maracanã

Salvador: Arena Fonte Nova

São Paulo: Neo Química Arena