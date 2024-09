Fernando Diniz é cotado para assumir clube da Série A

Fernando Diniz no período em que comando a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 10:48 • Belo Horizonte (MG)

Livre no mercado desde a saída do Fluminense, Fernando Diniz é cotado para assumir o Cruzeiro após a demissão de Fernando Seabra. Segundo o "ge", o atual campeão da Libertadores é nome favorito da diretoria do clube mineiro.

A ideia da Raposa é ter o novo treinador definido ainda nessa semana para comandar a equipe contra o Libertad, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, na quinta-feira (26). Além disso, o nome do profissional é considerado viável.

Na terça-feira (24), o Cruzeiro retoma os treinamentos após o empate com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 7ª colocação na tabela e sonha com o retorno à Libertadores na próxima temporada.

Em 2023, Fernando Diniz conquistou o título do Campeonato Carioca e a Libertadores com o Fluminense, além de ter trabalhado interinamente na Seleção Brasileira. Em 2024, o treinador conquistou a Recopa com o Tricolor, mas não resistiu aos maus resultados no Brasileirão.