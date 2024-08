Felipe, ex-Bragantino e Vila Nova, vive a melhor fase desde que chegou na China em 2021

Felipe é ex-jogador do Bragantino (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 18:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Felipe, do Chengdu Rongcheng, vive a melhor fase desde que chegou na China em 2021. Após 24 jogos, sendo 22 pelo Campeonato Chinês e dois na Copa do país, o piauiense chegou a 16 gols e sete assistências na temporada. Ele comemorou o desempenho e busca agora atingir uma marca com a camisa do clube.

Na última sexta-feira (9), Felipe marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 contra o Shenzhen Xinpengcheng, pelo Chinês, fora de casa. O jogador ainda balançou as redes mais duas vezes, mas foi anulado após revisão no VAR.

- O clube em 2021 ainda era da segunda divisão na China e cheguei no meio ano. Até tive uma média boa de gols, mas não estava fazendo boas partidas. Tinha essa cobrança da minha parte. Subimos para a elite e em 2022 fiquei muito tempo fora por lesão muscular e sofri demais com isso. A equipe em si tinha como meta se manter na primeira divisão e o primeiro objetivo era esse. Não tiveram muitas contratações. Já em 2023 foram contratações interessantes e tivemos grandes resultados. Neste ano já estou mais adaptado à competição, ao modo de treino e também tem muito trabalho da minha parte. Sempre tentei melhorar e, graças a Deus, estamos evoluindo. Em 2024 o time se reforçou bem mais. Mudou o limite também para jogar mais estrangeiros. A liga está forte e a nossa equipe também está muito forte. São muitos detalhes que atribuíram para eu estar bem. Nunca estive satisfeito com os números passados, sempre tentei aumentar - comentou Felipe.

No Chinês, o time de Felipe está em 3º lugar com 51 pontos, sendo 16 vitórias, três empates e quatro derrotas. Os dois primeiros colocados conseguem a classificação para a Champions League da Ásia.

- O Campeonato Chinês pode jogar cinco estrangeiros. Não tem nenhum jogo fácil. Creio que nosso objetivo principal mesmo é classificar para a Champions League da Ásia. A liga está bem competitiva. Não é fácil de se jogar. Nosso time vive um bom momento e está confiante. Todo mundo correndo um pelo outro. Estamos focados. Não podemos relaxar. Tem uma boa sequência de vitórias. Estamos determinados em conseguir o objetivo principal - finalizou o atacante.

Confira os números de Felipe pelo Chengdu Rongcheng:

- 2024: 23 jogos, 16 gols e sete assistências (em andamento)

- 2023: 26 jogos, 13 gols e cinco assistências

- 2022: 21 jogos, sete gols e quatro assistências

- 2021: 19 jogos e 12 gols