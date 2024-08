(Foto: Jordan Silva)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 17:34 • Rio de Janeiro

Um dos lances polêmicos da 22º rodada do Brasileirão discutidos por PC de Oliveira e seus companheiros durante o Seleção Sportv, foi uma disputa na área, que acabou com um jogador do Botafogo no chão, contra o Juventude. O ex-árbitro PC de Oliveira concordou com a decisão de campo tomada por Flávio Rodrigues, mas foi questionado pelo seu parceiro de bancada, Ramon Motta.

Carlos Alberto, jogador do Botafogo, contra o Juventude no Alfredo Jaconi (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

- Tem cruzamento, a bola já passa, quando Carlos Alberto para, na corrida, na frente do defensor, a ação do zagueiro é de que quem quer se desvencilhar. Se a bola está de posse do atacante, e o defensor tem ação imprudente, seria diferente. A corrida do Carlos Alberto é normal, o defensor não muda a trajetória, aí o Carlos Alberto para. O defensor foi surpreendido, se desvencilha e vai jogar. Mas não é que esteja sendo imprudente, nem muda a trajetória da corrida, Carlos Alberto para, tem esse contato. Para mim, não é falta. O defensor é surpreendido porque o atacante do Botafogo para na frente dele. - argumentou PC.

Ramon, ex-jogador do Vasco, se opôs a PC e discordou do argumento do ex-árbitro. Para o comentarista, o jogador do Botafogo, Carlos Alberto, só mudou de trajetória, pois estava indo de encontro a bola que foi cruzada para ele e acabou sendo impedido de 'frear' e ir de encontro a bola, devido um contato faltoso de Ewerthon, jogador do Juventude.

A decisão de campo do árbitro Flávio Rodrigues se manteve e o pênalti não foi marcado. A partida se encerrou pelo placar de 3x2 para o Juventude.

