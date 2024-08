Seleção Brasileira faturou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta segunda-feira (12), a fachada da CBF amanheceu um pouco diferente. Um painel foi colocado para homenagear a seleção feminina pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O painel destaca a medalha de prata olímpica, ladeada pelas fotos do técnico Arthur Elias e das 22 jogadoras. Destacada no topo do painel está a camisa 10, Marta, que se despediu das Olimpíadas, conquistando seu terceiro vice-campeonato.

Painel na fachada da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil não disputava uma decisão olímpica há 16 anos. Por outro lado, os Estados Unidos faturaram seu pentacampeonato olímpico ao derrotar a Seleção Brasileira por 1 a 0 na final do último sábado (10). A delegação brasileira retornou ao país na noite de domingo.

Terminando melhor do que começou, o Brasil se despede das Olimpíadas com um sabor de "quero mais". As jogadoras Gabi Portilho e Lorena foram os destaques da Seleção na competição, e serão uma das figuras centrais para o futuro da equipe.