Fatal Model quer naming rights da Arena da Baixada, do Athletico; veja valores

O Athletico tem um novo interessado pelo naming rights da Arena da Baixada. A Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes do Brasil, anunciou nesta sexta-feira (6) a intenção de colocar seu nome no estádio rubro-negro.

A oferta da empresa ao Furacão é de R$ 250 milhões entre 2025 e 2040, com possível aumento por bônus. Assim, o Athletico receberia R$ 16,6 milhões anuais por 15 temporadas e entraria no top-3 do país.

A Fatal Model informou ao Athletico que a proposta tem 10 dias de validade. O Furacão ainda não abriu negociação.

- Nos vincular a um clube campeão sul-americano nos leva a um patamar muito interessante de visibilidade. Sabemos da complexidade de concretizar o negócio, mas estamos muito interessados nesta oportunidade. Entendemos também a necessidade do clube em manter esse contrato. Nos colocamos à disposição para ajudar toda torcida do Athletico - afirmou Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da Fatal Model.

O interesse da Fatal Model acontece após o Athletico suspender o contrato com a Ligga Telecom por atraso no pagamento. A empresa de energia deve cerca de R$ 50 milhões ao clube paranaense.

Em julho de 2023, a Ligga e o Furacão assinaram um contrato de 15 anos, no valor de R$ 200 milhões - R$ 13,3 milhões por temporada, o sexto maior do Brasil. O caso deve parar na Justiça.

Sem acordo, a diretoria atleticana deixou de mencionar a "Ligga Arena" como nome da praça esportiva. Nos últimos dias, o Athletico voltou a adotar a tradicional "Arena da Baixada" ou o apelido de "Caldeirão" nas redes sociais e no site oficial do clube. O nome oficial do local passou de Joaquim Américo para Mario Celso Petraglia no ano passado.

No estádio, a marca também está presente na fachada e na estrutura interna, com banners e placas. O clube deve retirá-los antes do jogo de domingo (8), diante do Atlético-GO, pela Série B. Em nota, a Ligga Telecom afirmou que "foi surpreendida com a decisão do Athletico".

Athletico e Ligga Telecom entram em conflito pela Arena da Baixada. Foto: Roberto Souza/Athletico

A proposta da Fatal Model para o Athletico

Fixo : R$ 250 milhões em 15 anos e sete meses de contrato (Junho de 2025 a dezembro de 2040)

: R$ 250 milhões em 15 anos e sete meses de contrato (Junho de 2025 a dezembro de 2040) Fixo mensal : R$ 1,3 milhão (187 meses)

: R$ 1,3 milhão (187 meses) Bônus : R$ 1 milhão por participação na Libertadores

: R$ 1 milhão por participação na Libertadores Bônus : R$ 1 milhão por jogo da Seleção

: R$ 1 milhão por jogo da Seleção Bônus : R$ 1 milhão por jogo sendo sede competição internacional

: R$ 1 milhão por jogo sendo sede competição internacional Bônus : R$ 2 milhões a cada 10 shows internacionais por ano

: R$ 2 milhões a cada 10 shows internacionais por ano Bônus: R$ 3 milhões por título da Libertadores

Fatal Model no futebol brasileiro

A Fatal Model patrocinou mais de 15 times no Brasil e, atualmente, está presente no Vitória, Paysandu, Vila Nova, CRB e CSA. A empresa também foi estampada em jogos das seleções brasileira de futebol e futsal, além de já ter marcado presença em edições do Brasileirão.

Com 70 mil acompanhantes cadastrados, a Fatal Model faturou R$100 milhões em 2024 e projeta aumentar para R$150 milhões neste ano.

Em 2024, a empresa chegou a negociar a compra dos naming rights do Barradão, do Vitória, em um negócio de R$ 100 milhões por 10 anos. A Fatal Model desistiu, mesmo com a aprovação dos sócios em assembleia, pela "resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome".

Arena pode ser problema para os cofres do Athletico

O acordo de naming rights do Athletico com a Ligga Telecom foi colocado como garantia para o pagamento da dívida da Arena. Orçada em R$ 184,6 milhões, a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014 foi finalizada ao custo de R$ 590 milhões, sem a cobrança de multas e juros moratórios. Se tivesse, a quantia subiria para R$ 1,2 bilhão.

No contrato tripartite, Estado e Município pagarão R$ 75 milhões cada. O governo já cumpriu sua parte no ano passado, enquanto a prefeitura ainda não fez o depósito de R$ 40 milhões (descontado por outra dívida do clube). Já o Athletico ficou com R$ 190 milhões para pagar em 15 anos, tendo feito R$ 50 milhões à vista em 2023 e outra parcela de R$ 67 milhões no ano passado.

A outra garantia de pagamento colocado pelo Athletico são as mensalidades de sócio-torcedor. Em 2024, de acordo com o balanço financeiro, o clube arrecadou R$ 59,3 milhões na modalidade.

Valores de naming rights dos estádios no Brasil

Mercado Livre Arena Pacaembu : R$ 1 bilhão por 30 anos - R$ 33,3 milhões por ano

: R$ 1 bilhão por 30 anos - R$ 33,3 milhões por ano Morumbis (São Paulo ): R$ 75 milhões - R$ 25 milhões por ano

): R$ 75 milhões - R$ 25 milhões por ano Vila Viva Sorte (Santos) : R$ 150 milhões por 10 anos - R$ 15 milhões por ano

: R$ 150 milhões por 10 anos - R$ 15 milhões por ano Allianz Parque (Palmeiras ): R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano

): R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano Neo Química Arena (Corinthians) : R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano

: R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano Ligga Arena (Athletico) : R$ 200 milhões por 15 anos - R$ 13,3 milhões por ano

: R$ 200 milhões por 15 anos - R$ 13,3 milhões por ano Casa de Apostas Arena Fonte Nova : R$ 52 milhões por 4 anos - R$ 13 milhões por ano

: R$ 52 milhões por 4 anos - R$ 13 milhões por ano Arena MRV (Atlético MG) : R$ 71,8 milhões por 10 anos

: R$ 71,8 milhões por 10 anos Arena BRB Mané Garrincha : R$ 7,5 milhões por 3 anos - R$ 2,5 milhões por ano

: R$ 7,5 milhões por 3 anos - R$ 2,5 milhões por ano Casa de Apostas Arena das Dunas : R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão por ano

: R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão por ano Arena Nicnet (Botafogo-SP): R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão por ano

Próximos jogos do Athletico na Arena