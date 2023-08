Em meio a um momento conturbado defensivamente, o Flamengo busca estabilizar o desempenho para continuar tentando salvar a temporada 2023. O Rubro-Negro está na final da Copa do Brasil e vai brigar pela manutenção do título do torneio nacional, e também tenta se manter no topo da tabela do Brasileirão para, quem sabe, alcançar o Botafogo.