Na quinta edição do "Fala, Jogadô"', o programa de entrevistas do Lance!, a apresentadora Ana Gobel entrevistou Abel Braga, diretor técnico do Vasco. Ex-treinador, Abel repassou momentos da sua carreira, lembrando o Mundial com o Internacional em 2006, o Brasileirão em 2012 com o Fluminense, sua saída na última passagem pelo Flamengo e a decisão de parar de treinar.