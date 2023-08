Não é novidade que o momento do Flamengo está turbulento fora das 4 linhas. Após o desentendimento entre Pedro e a comissão técnica do Rubro-Negro, foi a vez de Gerson e Varela. Os dois jogadores brigaram durante um treinamento essa semana. No meio dessa tempestade, Gabigol tem sido um verdadeiro guarda-chuva na tentativa de blindar o elenco do Flamengo.