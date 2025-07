O Vitória fez boa apresentação contra o Internacional na estreia de Fábio Carille, na tarde deste sábado, mas foi punido com vacilo no final que resultou em gol de Bruno Tabata, aos 47 minutos do segundo tempo. O placar de 1 a 0 a favor do Internacional foi um banho de água fria para o Rubro-Negro, que mereceu um destino melhor no jogo. Mas, ainda assim, Carille fez questão de elogiar a dedicação dos atletas.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador também detectou alguns pontos que precisam ser corrigidos na equipe para a sequência da temporada.

— Muitas coisas precisam melhorar. Por outro lado, quero parabenizar os atletas pela entrega. Era algo que se dizia nos últimos jogos: que o time não estava competindo. E o futebol, hoje, exige competição o tempo todo. Acabamos de ver isso no Mundial de Clubes. Não dá mais para ser diferente.

— Comprometimento teve. Mas, na questão da profundidade, às vezes aceleramos demais. Poderíamos ter segurado mais a bola, esperar o momento certo para atacar o espaço. Mas, repito, teve muita coisa positiva. O que precisar ser ajustado, pode ter certeza que vamos ajustar — completou.

O Vitória mostrou organização defensiva e deu poucos espaços para o Inter, que raramente assustava a meta de Lucas Arcanjo. Carille, inclusive, deu a entender que essa postura no jogo já teve sua influência, apesar do pouco tempo de trabalho.

— Foi um jogo em que os goleiros trabalharam muito pouco, né? O Lucas Arcanjo... não me lembro de uma defesa, só uma cabeçada em que o atacante entrou sozinho e acabou mandando pra fora. Não me recordo de um lance em que o Lucas foi exigido de fato. E nós também não finalizamos muito. Minha equipe vai ser sempre muito organizada com e sem a bola. Mas estamos em um processo de crescimento. Com o dia a dia, com as conversas e com os treinos, vamos melhorar — projetou.

Vitória x Internacional no Beira-Rio, pela 13ª rodada da Série A (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Reforços para o Vitória

Carille já colocou Renzo López para jogar nesta partida contra o Internacional, e o atacante uruguaio levou perigo a Rochet em duas oportunidades. Ele é um dos três reforços contratados pela diretoria neste segundo semestre, mas ainda sob o aval de Carpini. Além dele, o meia português Rúben Rodrigues e o goleiro Thiago Couto também chegaram à Toca do Leão.

Mas nenhum deles passou pelo aval de Fábio Carille. Por isso, o técnico garante que conversa com a diretoria por mais reforços e preza pela assertividade nas contratações.

— Estamos conversando, sim. Os jogadores que chegarem não podem ser apostas erradas. O clube não pode errar. Precisamos de sabedoria, muitas reuniões, observar bastante, conversar para termos o máximo de informações sobre os atletas. Antes da minha chegada já havia a ideia da vinda de alguns nomes, e eles vão chegar. Mas vamos conversar com calma, porque não podemos errar — garantiu.

Carille agora vai ter dois dias (segunda e terça) para trabalhar o time de olho na partida contra o Botafogo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.