Ex-Palmeiras faz gol contra e falha duas vezes em estreia; veja

A atuação do zagueiro Leandro Amaro chamou atenção no confronto entre Central e Decisão, na noite de segunda-feira (10). No entanto, o motivo não foi o esperado por qualquer jogador. Durante sua estreia como titular no Campeonato Pernambucano, o ex-Palmeiras marcou um gol contra e falhou em dois lances.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Leandro se atrapalhou no momento de afastar um cruzamento, passou na frente do goleiro e acabou jogando contra o próprio gol. Sob vaias da torcida, o zagueiro apareceu novamente, porém uma nova falha foi vista.

Aos 51 minutos, ele errou o tempo de bola na entrada da área e praticamente deu um passe para o atacante do Decisão, que aproveitou e marcou o segundo do time. Quatro minutos depois, Amaro foi substituído e foi novamente vaiado pelos torcedores presentes no estádio.

Foi a segunda vez que Leandro entrou em campo, porém a primeira como titular. A reclamação da torcida com relação às falhas do ex-Palmeiras têm a ver, principalmente, com a situação enfrentada pelo time.

Com a derrota em casa por 2 a 1, o Central saiu do grupo de classificação para as quartas de final e agora está a apenas um ponto do Z-3. Os próximos desafios serão contra Santa Cruz, no Arruda, e Retrô, no estádio Lacerdão.

Veja o gol contra e as falhas de Leandro Amaro, ex-Palmeiras

Quem é Leandro Amaro?

Zagueiro revelado pelo Cruzeiro, Leandro Amaro passou por muitos clubes do futebol nacional, incluindo o Palmeiras. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2012 com a equipe. Além do time paulistão, o defensor também já vestiu as camisas de Náutico, Avaí, Mirassol e Guarani.

No ano passado, Leandro Amaro passou por River-PI e Caucaia. No fim do ano, foi anunciado como reforço do Central para os desafios do Campeonato Pernambucano.