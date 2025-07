Ceará enfrentará a Seleção Brasileira em final de torneio sub-15

O time sub-15 do Ceará está na final da Copa 2 de Julho. Após avançar na fase de grupos com 100% de aproveitamento, o Alvinegro eliminou Santos, Vitória e Goiás no mata-mata. A adversária na final, que acontecerá neste domingo (13), será a Seleção Brasileira da categoria. A bola rola no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), a partir das 10h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Vovô avalia a campanha como histórica, considerando que é a primeira participação do clube no campeonato. A equipe comandada por Bruno Cortez está invicta no torneio, com 14 gols marcados e nenhum sofrido.

— Os jogadores entenderam qual era o propósito, entenderam a responsabilidade de vestir a camisa do Ceará. E ninguém constrói nada grande sozinho. Eu precisei de jogadores, precisei da minha comissão técnica. E juntos nós conseguimos um objetivo grandioso, que era chegar à final - disse o treinador.

continua após a publicidade

Sub-15 do Ceará é treinado por Bruno Cortez (Foto: Igor Castro/Ceará SC)

— Muitos podem ter achado que a gente não ia conseguir, mas desde o começo eu falei: ‘Mentalidade vencedora. Nós podemos chegar em algo mais longe’. E eles entenderam isso. E agora eu tô muito feliz. Sabe por quê? Porque eu vou enfrentar a Seleção Brasileira. É um momento único - relatou.

➡️ Histórico entre Ceará e Fortaleza no Brasileirão tem vantagem alvinegra

— Eu falei para eles: ‘Gente, o jogo contra o Goiás é um jogo muito importante, que vocês podem fazer história. Mas, desse jogo em diante, vocês podem abrir a porta para o sonho.’ Qual é o sonho? Enfrentar a Seleção Brasileira. Então, tô muito motivado, muito feliz. Agora é o momento de descansar, recuperar bem, porque domingo é final. E final não se brinca. Final se ganha - finalizou o comandante.

continua após a publicidade

Ingressos para Fortaleza x Ceará

Os ingressos para o embate entre Fortaleza e Ceará, na Arena Castelão, já estão disponíveis. As compras podem ser realizadas pelos sites Leão Tickets e Vozão Tickets, além dos pontos de venda física. O Tricolor será o mandante do confronto.