Ex-jogador do Corinthians anuncia aposentadoria aos 21 anos

Pelo América-MG, atacante marcou contra o Cruzeiro nesta temporada (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:50 • São Paulo (SP)

Rodrigo Varanda, de 21 anos, anunciou a aposentadoria do futebol profissional na quarta-feira (25), com objetivo de focar em sua saúde mental. O jogador pertencia ao América-MG, mas estava atuando no Santa Clara, de Portugal, por empréstimo.

➡️Varane se aposentou! Por onde andam os jogadores da França campeã do mundo em 2018?

Formado pelas categorias de base do Corinthians, o atacante estreou no profissional em 2020 também pelo Timão, embora tenha sido pouco aproveitado, com apenas 10 jogos e um gol com a camisa alvinegra. Depois, Varanda foi emprestado ao São Bernardo, Chapecoense, Akritas (Chipre) e América-MG, que contratou o jovem jogador em 2023.

➡️Após pedir demissão da Globo, jornalista assina com a CazéTV; veja detalhes

O jogador anunciou a aposentadoria por meio de uma série de stories pelo Instagram. Segundo Varanda, a decisão foi tomada pelo próprio atacante, que busca sair do mundo do futebol para cuidar de seu psicológico.

- Deixo bem claro para todos que a decisão de parar foi toda minha. Vou cuidar da minha saúde mental, dos meus filhos. Sei que é difícil para muitas pessoas, para os meus empresários, o Fernando, o Guilherme, todos os clubes que eu trabalhei também. Sei que é difícil para todo mundo. Todo mundo acreditava no meu potencial - lamentou Rodrigo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- É difícil para mim também, para meus familiares. Só eu sei pelo que eu passo. Ninguém sabe, só eu sei. Tirar um tempo para mim, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, mais perto dele. Obrigado por todos que estiveram ao meu lado. Vida que segue - completou o jogador.

O atacante não chegou a atuar em partidas para o Santa Clara, clube em que estava emprestado. Pelo Coelho, na atual temporada, antes de ser repassado, Varanda entrou em campo em sete oportunidades, além de ter marcado um gol.

Varanda em ação pelo América-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)