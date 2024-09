Após pedir demissão da Globo, jornalista assina com a CazéTV; veja detalhes

CazéTV acertou com o jornalista Igor Rodrigues, ex-Globo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dia após anunciar a chegada do comentarista Rafael Oliveira, a CazéTV acertou com mais um nome para reforçar a cobertura esportiva. O canal de Casimiro Miguel fechou com o jornalista e apresentador Igor Rodrigues, que pediu demissão da Globo em março.

- Cheguei, CazéTV. Estaremos juntos a partir de agora no “PAPO 10” pra resenha de futebol brasileiro, internacional e mais o que vocês quiserem. Mais um desafio daqueles irados de aceitar. Vamos para cima - escreveu Igor Rodrigues.

Igor Rodrigues, de 32 anos, estava na Globo desde 2014 e anunciou saída da emissora há seis meses. O jornalista ganhou notoriedade por apresentar o "Tá Na Área", do SporTV, e também atuava como repórter em outros programas esportivos da emissora carioca.

No "Tá Na Área", o apresentador fazia dupla com Magno Navarro, que também pediu demissão da Globo, no ano passado. Depois da saída da Globo, Igor lançou um canal no Youtube e fez algumas participações em transmissões da Copa do Brasil na Amazon Prime Video.