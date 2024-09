Taça dos Povos Indígenas é lançada na CBF; competição vai reunir 48 etnias

Taça Jogos Indígenas foi oficialmente lançada na CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 26/09/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

Vem aí, a primeira Taça dos Povos Indígenas com a chancela da CBF. A competição, dividida em etapas, terá abrangência nacional e reunirá 2.400 atletas de 48 etnias de todo o país, nas categorias feminino e masculino.

— Antes do evento, recebi todas as lideranças no meu gabinete, foi uma alegria. A CBF é de todos os brasileiros. A inclusão é uma das bandeiras da nossa gestão, apoiamos a Seleção Brasileira de Nanismo, a Seleção Brasileira de Futsal Down, a Seleção de Deficientes Intelectuais — discursou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

— A Taça dos Povos Indígenas é uma grande oportunidade para reafirmar essa identidade e promover, por meio do futebol, o resgate e a celebração da força de nossa cultura.

O dirigente ressaltou ainda que a competição “é mais do que uma simples competição esportiva”. E disse que disputa “representa também a luta por um futuro de dignidade, respeito e inclusão”.

A primeira das quatro etapas da Taça dos Povos Indígenas terá participantes de etnias do Centro-Oeste e do Tocantins, e será disputada entre 26 e 30 de novembro. As demais contarão com povos indígenas de outras regiões do país entre fevereiro e junho de 2025.

A Taça dos Povos Indígenas será disputada na Aldeia Multiétnica, na Chapada dos Veadeiros. Os campos terão o mesmo padrão das demais competições organizadas pela CBF. Custos com viagem, hospedagem, alimentação e materiais esportivos serão bancados pela organização. No evento desta quinta-feira, cada equipe recebeu simbolicamente a camisa de sua etnia — elas são divididas em 12 cores.

Idiarrina Karajá e Ednaldo Rodrigues participaram do lançamento da taça (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)