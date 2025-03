Ex-jogador de Corinthians e Vasco acerta com clube da Série C

O meio-campista Marlone, ex-Corinthians e Vasco, foi anunciado na última terça-feira (11) como novo reforço do Ypiranga-RS para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Presidente do Palmeiras diz que só jogadores em fim de carreira reclamam do sintético

Antes na Chapecoense, que disputou a Série B, Marlone estava sem clube e não participou de competições estaduais nesta temporada. Em 2024, entrou em campo 34 vezes, não marcou gols e deu uma assistência.

Além do meia, o elenco do Ypiranga conta com Jean Pyerre e Lucas Ramos, ex-Grêmio e Internacional, respectivamente.

No último fim de semana, o clube gaúcho conquistou o Troféu Farroupilha, torneio disputado pelos quatro melhores times que não avançaram às semifinais do Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

Marlone comemora gol marcado com a camisa do Corinthians (Foto: André Yanckous / AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira de Marlone

Formado nas categorias de base do Vasco, Marlone estreou como titular em 2009, quando disputou nove partidas. Após duas temporadas, se transferiu para o Cruzeiro. Posteriormente, defendeu o Fluminense, Sport, Corinthians, Atlético-MG, Brusque, Vila Nova e Chapecoense no futebol brasileiro, além do Suwon FC, da Coreia do Sul.

Sua temporada com maior participações em gols, por sua vez, foi com a camisa do Sport. Ao todo, foram sete gols e quatro assistências em 45 jogos.

continua após a publicidade

Marlone já concorreu ao prêmio Puskas

Na vitória do Corinthians sobre o Cobresal por 6 a 0, em 2016, na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Copa Libertadores, Marlone acertou um voleio da entrada da área e marcou um dos gols do Timão no confronto.

Apesar do belo lance, o meia terminou a votação na segunda colocação e não levou o prêmio. O vencedor foi o malaio Mohd Faiz, que atuava pelo Penang FA na época.