O goleiro brasileiro Max Walef, ex-Fortaleza, está pronto para deixar o Dnipro-1, da Ucrância. A guerra com a Rússia, que já perdura cerca de um ano e meio, afetou o futebol da região do Leste Europeu, que também teve que se adequar em meio aos conflitos. Na última temporada, o Dnipro-1, atual vice-campeão do Campeonato Ucraniano, teve que mandar as suas partidas na Eslováquia, longe da sua cidade.