Esse aumento da receita anual do Fortaleza nos últimos 10 anos é decorrente de diferentes fontes. A maior parte do faturamento tricolor veio de cotas de direitos de transmissão e premiações, cerca de 44% do total (R$ 118 milhões), sendo a nona do Brasil nesta categoria. Em seguida vêm os ganhos com marketing e comercial, com 22% das receitas de 2022, e matchday - arrecadação com as partidas - com 20% do montante.