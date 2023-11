➡️ Um título, seis concorrentes: quem vai ser campeão? Veja tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão



A Portuguesa espera fazer a apresentação oficial do Hernane na primeira quinzena de dezembro. A ideia é que ele seja apresentado à torcida na loja do clube no Ilha Plaza Shopping e posteriormente, no dia seguinte, uma coletiva oficial na Sala de Imprensa Gilson Ricardo do clube.



No Flamengo entre 2012 e 2014, Brocador marcou 45 gols em 87 jogos. Ele teve uma passagem marcante pelo clube rubro-negro e autor do título da Copa do Brasil de 2013