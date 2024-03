Ex-Flamengo, Bill se emociona após classificação do Nova Iguaçu e lembra dificuldades: ‘Sem perspectiva’

Bill marcou o gol da classificação do Nova Iguaçu para a decisão do Campeonato Carioca (Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Publicada em 17/03/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Autor do gol da vitória do Nova Iguaçu sobre o Vasco, Bill se emocionou após a classificação do Carrossel da Baixada para a decisão do Campeonato Carioca. O camisa 10 relembrou o duro período após voltar da Ucrânia e comemorou estar fazendo história com sua equipe.

- É um sentimento e muita alegria, muita felicidade, realização. Há seis meses, eu embarcava no Rio de Janeiro voltando da Ucrânia sem perspectiva de futuro profissionalmente. Deus me colocou no Nova Iguaçu, um clube o qual tenho muita identificação. Não foi nada premeditado. Aconteceu. Cheguei no Nova Iguaçu disposto a trabalhar, ser feliz. Muita gente me criticou, disseram que eu era só mais um. Entrei, assumi a responsabilidade e estamos fazendo história. Final é um novo jogo, uma nova história.

Em 11 jogos do Campeonato Carioca, Bill marcou quatro gols e contribuiu com quatro assistências. Com a contribuição do meia-atacante, o Nova Iguaçu anotou 19 gols no estadual e tem o 3º melhor ataque dentre os times semifinalistas.

Na decisão, Bill reencontra o Flamengo, onde foi revelado profissionalmente para o futebol, em busca da conquista do inédito título com o Carrossel da Baixada. No único duelo entre as equipes, o empate prevaleceu, embora o Rubro-Negro estivesse jogando com a equipe Sub-20.