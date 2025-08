Yuri Alberto busca recorde no Allianz para levar Corinthians às quartas

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto reencontrará o Allianz Parque, casa do arquirrival, em busca de um recorde com a camisa do Timão.

O jogador pode se isolar como o maior artilheiro do Corinthians em partidas na casa do rival. Yuri Alberto marcou dois gols em quatro jogos, com uma média de 0.50 gol por jogo. O jogador está atrás apenas de Guilherme Arana, que marcou duas vezes em duas partidas, em jogos realizados em 2015 e 2017.

O camisa 9 do Corinthians marcou seus dois gols nesta temporada. Na primeira fase do Paulistão, Yuri Alberto fez o gol do empate por 1 a 1 com o Palmeiras. O outro foi feito na final da competição estadual, quando o Timão venceu por 1 a 0 e encaminhou o título.

Artilharia do Corinthians no Allianz Parque

Guilherme Arana - 2 gols em 2 partidas (média de 1 gol por jogo) Yuri Alberto - 2 gols em 4 partidas (média de 0.5 por jogo) Vagner Love - 1 gol em 1 partida (média de 1 gol por jogo) Rodriguinho - 1 gol em 2 jogos (média de 0.5 gol por jogo) Róger Guedes - 1 gol em 2 jogos (média de 0.5 gol por jogo)

Busca pela vaga

Se marcar, o camisa 9 do Corinthians alcança a artilharia no estádio e pode ajudar o clube alvinegro a avançar às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, e tem a vantagem do empate do duelo de volta.

Contando partidas em outros estádios, como Itaquera e Arena Barueri, Yuri Alberto marcou quatro gols contra o Palmeiras com a camisa do Timão. O clube alvinegro busca fechar a temporada sem derrotas no Allianz Parque após os confrontos do Paulistão.