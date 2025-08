Depois do empate amargo contra o Palmeiras no último domingo, o Vitória voltou aos trabalhos já na última segunda-feira. Com coletivo na Toca do Leão e nova baixa no elenco, a equipe iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo em partida marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Os atletas que foram titulares contra o Verdão, incluindo o lateral-direito Claudinho, que entrou na vaga de Cáceres ainda no primeiro tempo, fizeram recuperação física.

Os demais participaram de um jogo-treino contra garotos da base, que teve Carlinhos como principal destaque ao marcar os três gols da vitória do time profissional por 3 a 1. Vale lembrar que o atacante sequer foi relacionado para enfrentar o Palmeiras. O zagueiro Ivan descontou para o time da base.

Departamento médico do Vitória

Raúl Cáceres sai machucado do jogo contra o Palmeiras (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além de Jamerson e Kauan Coutinho, que se recuperam de fratura no tornozelo, o Vitória tem mais uma preocupação no departamento médico. Substituído no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, o lateral Raúl Cáceres se queixou de dores e tem suspeita de lesão na posterior da coxa. Exames de imagem serão feitos para confirmar o diagnóstico. Ele, inclusive, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo com o São Paulo.

O Vitória folga nesta terça-feira e retoma os trabalhos na quarta.

