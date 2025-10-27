O Corinthians venceu o Vitória por 1 a 0, neste sábado (25), e chegou a 39 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a nona colocação, se afastou do Z-4 e começa a traçar novos objetivos na competição nacional.

Luta pela Libertadores

O clube se inspira em 2024, quando venceu as última nove partidas do Brasileirão e pulou da zona de rebaixamento à conquista de uma vaga na Pré-Libertadores. Naquela ocasião, o Corinthians terminou a competição com 56 pontos.

Restam nove rodadas para o fim do Brasileirão, e o Corinthians pode alcançar até 66 pontos. De acordo com dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), essa pontuação teria 100% de chances de garantir uma vaga na próxima edição de uma competição continental.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entretanto, o clube alvinegro ainda oscila no Brasileirão e terá que melhorar o desempenho para garantir uma vaga. O Corinthians é apenas o 14º melhor mandante do torneio, por outro lado, é o 6º melhor visitante.

De acordo com a UFMG, atualmente, a equipe comandada por Dorival Júnior tem 2,8% de chances de se classificar para a Libertadores e 69,5% de disputar a Sul-Americana.

Corinthians venceu o Vitória por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Rebaixamento

O Corinthians abriu oito pontos para o Vitória, primeiro clube no Z-4. A sequência positiva praticamente livrou o clube da luta contra o descenso no Campeonato Brasileiro. Segundo a UFMG, as chances do Timão cair são de 1,1%.

Historicamente, a média para escapar do rebaixamento gira em torno de 45 pontos, embora esse número tenha variado nos últimos anos. Na temporada passada, por exemplo, o Bahia foi rebaixado mesmo com 42 pontos. O Corinthians precisa de duas vitórias para garantir matematicamente a permanência na Série A.

A próxima partida do Corinthians será no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, na Neo Química Arena.