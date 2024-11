Paulo Victor atuando pelo Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







05/11/2024

Recém-chegado a Europa, o lateral-direito Paulo Victor, segue acompanhando o futebol brasileiro. O jogador de apenas 21 anos, que defendeu as cores do Botafogo e Ceará, falou sobre a torcida para esses dois clubes nessa reta final de ano. O Glorioso é líder do Brasileirão e está na final da Libertadores, enquanto o Vozão segue a cinco pontos do Mirassol - quarto colocado da Série B -, e mantém o sonho do acesso para a primeira divisão.

- Tenho acompanhado o futebol brasileiro e torcendo demais para o Botafogo conquistar o brasileiro e a libertadores e o Ceará o acesso para poder voltar a série A. São dois clubes que merecem e batalharam por esses objetivos. Botafogo está jogando um futebol muito bonito e o Ceará merece retornar para elite e disputar grandes jogos. Tenho muitos amigos lá e sei o quanto estão batalhando por isso -, afirmou.

Com apenas quatro jogos no Faraense, de Portugal, Paulo Victor fez uma breve análise sobre as diferenças entre o futebol português e o brasileiro. Além disso, PV também foi questionado a respeito da dificuldade sobre idioma e nova cultura:

- O português é difícil de entender daqui, eles usam muitas palavras que os brasileiros não usam e falam muito rápido. Em relação à culinária, aqui tem muito mercado e restaurante brasileiro, aí fica mais fácil a adaptação. Estou gostando, acredito também que tudo é um processo, aos poucos. O importante é entender que morar longe de família e amigos faz parte da carreira. Sobre o estilo de jogo, em Portugal o futebol é mais corrido sem muitos dribles, mais tático! Já no Brasil tem mais dribles e posicional. É um estilo de jogo diferente, mas nada que com o tempo o atleta não consiga se encaixar. Cada país tem sua cultura de jogar dentro das quatro linhas. Isso é normal. Não significa que aqui seja ruim -, finalizou.

Paulo Victor atuando pelo Ceará (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

