No dia 17 de dezembro, os maiores craques recentes do futebol brasileiro se reunirão no Estádio Canindé, em São Paulo, para juntos celebrarem o futebol, a música e a tecnologia no Jogo Lendário, promovido pelos irmãos Richarlyson e Alecsandro. Os amantes do futebol poderão ver de perto jogadores que marcaram época e influenciaram uma geração.