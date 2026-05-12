Estação de Metrô Maracanã vira Rei Pelé: veja detalhes da mudança

A partir desta terça-feira (12), os passageiros que utilizam o sistema metroviário carioca passarão a desembarcar na estação "Rei Pelé/Maracanã". Embora a alteração da nomenclatura tenha sido sancionada pelo governo estadual ainda em março, a implementação prática foi concluída apenas nesta terça, consolidando a homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

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A estação Maracanã do metrô passa a se chamar oficialmente 'Rei Pelé/Maracanã' a partir de hoje (Foto: Divulgação)

A mudança já é visível para quem circula pela região: o nome de Edson Arantes do Nascimento agora estampa a fachada principal do terminal e as placas de sinalização interna. Além da parte estética, a concessionária MetrôRio finalizou a atualização dos avisos sonoros emitidos dentro das composições, orientando os usuários sobre a nova denominação oficial. A iniciativa foi fruto de um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no início de 2026, de autoria dos deputados Rosenverg Reis e Brazão.

Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958 (Foto: Divulgação/ FIFA)

A escolha da estação para carregar o nome de Pelé não é casual. O Estádio do Maracanã, vizinho ao terminal, foi cenário de momentos capitais da carreira do Atleta do Século. Foi neste gramado que Pelé converteu o histórico milésimo gol de sua trajetória. Dois anos antes, em 1967, uma jogada magistral do camisa 10 contra o Fluminense foi tão impressionante que rendeu uma placa de bronze no estádio, imortalizando a expressão "gol de placa" no vocabulário popular.

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Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, Pelé faleceu em dezembro de 2022, mas sua conexão com o Rio de Janeiro e com o "Templo do Futebol" permanece viva. Com a nova identidade da estação, o estado reforça o vínculo histórico entre o ídolo máximo do esporte e o Maracanã, transformando um dos principais pontos de acesso ao estádio em um memorial cotidiano para os milhares de torcedores e turistas que transitam pelo local diariamente.

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