Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença
O Vasco recebe o Paysandu nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o jogo da ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar. A partida será transmitida pelo Sportv (TV Fechada), da GeTV (Youtube) e do Premiere (Pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Vasco e Paysandu?
O Cruz-Maltino não perde há quatro jogos e chega em vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, no Pará. Seguindo a ideia de rodízio do elenco, o técnico Renato Gaúcho pode poupar alguns jogadores visando a partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana. Suspensos na competição de pontos corridos, Thiago Mendes e Rojas devem ser utilizados nesta quarta-feira. Já o lateral-esquerdo Cuiabano pode voltar à lista de relacionados. O jogador já retomou os treinos com o elenco, mas ainda vem sendo preservado pela comissão técnica.
Já o Paysandu se reergueu após a derrota para o Vasco, em abril. Após o confronto, a equipe voltou a campo cinco vezes e venceu todas as partidas — três pela Série C e duas pela Copa Verde. Depois de seis rodadas da terceira divisão, o Papão lidera a competição e segue firme na briga pelo acesso à Série B.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrirque, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Brenner e David
Provável escalação do Paysandu
Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel.
