Vasco

Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
13:54
Vasco e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (13) (Foto: Arte Lance!)
O Vasco recebe o Paysandu nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o jogo da ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar. A partida será transmitida pelo Sportv (TV Fechada), da GeTV (Youtube) e do Premiere (Pay-per-view).

Ficha do jogo

5ª fase (volta)
Copa do Brasil
Data e Hora
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes
Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir
SportTV, GeTV e Premiere

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como chegam Vasco e Paysandu?

O Cruz-Maltino não perde há quatro jogos e chega em vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, no Pará. Seguindo a ideia de rodízio do elenco, o técnico Renato Gaúcho pode poupar alguns jogadores visando a partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana. Suspensos na competição de pontos corridos, Thiago Mendes e Rojas devem ser utilizados nesta quarta-feira. Já o lateral-esquerdo Cuiabano pode voltar à lista de relacionados. O jogador já retomou os treinos com o elenco, mas ainda vem sendo preservado pela comissão técnica.

Spinelli comemora gol marcado pelo Vasco contra o Paysandu (Foto: Marx Vasconcelos/Código 19/Folhapress)

Já o Paysandu se reergueu após a derrota para o Vasco, em abril. Após o confronto, a equipe voltou a campo cinco vezes e venceu todas as partidas — três pela Série C e duas pela Copa Verde. Depois de seis rodadas da terceira divisão, o Papão lidera a competição e segue firme na briga pelo acesso à Série B.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrirque, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Brenner e David

Provável escalação do Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel.

