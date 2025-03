Sport e Santa Cruz estão definidos para entrar em campo pela segunda partida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Os dois times se enfrentam às 16h30, no Estádio do Arruda, com transmissão no Canal GOAT. O Leão venceu a partida de ida por 2 a 0 e precisa apenas de um empate para se classificar para a final.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Escalações de Sport x Santa Cruz

SPORT (Técnico: PEPA)

Caíque França; Hereda; João Silva; Chico; Igor Cariús; C. Rivera; Sergio Oliveira; Lucas Lima; Carlos Alberto; Lenny Lobato e G. Paciência.

SANTA CRUZ (Técnico: Itamar Schulle)

Rokenedy; Israel; Matheus Vinicius; Willian Alves; Vinicius Silva; Lucas Siqueira; Balotelli; João Pedro; Rafinha; Thiaguinho e Eduardo Tanque.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTA CRUZ

SEMIFINAL - CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2025

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Arruda, em Pernambuco (PE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT

Situação de Sport x Santa Cruz

O Sport tem vantagem sobre o rival tricolor. O Leão venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e defende o resultado neste sábado. O Santa precisa, no mínimo, dar o troco no rival, o que levaria a disputa para os pênaltis.

continua após a publicidade

Partida entre Santa Cruz e Sport no Estadio do Arruda em Recife (PE), pelo Campeonato Pernambucano 2025. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

A história do Clássico das Multidões

O primeiro Clássico das Multidões foi disputado em 1916, e desde então, Sport e Santa Cruz se enfrentaram em inúmeras decisões do Campeonato Pernambucano. Um dos momentos mais marcantes do clássico aconteceu em 1993, quando o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0 na final do estadual, conquistando o título em uma das partidas mais emocionantes da história do confronto.

No confronto direto, o Sport tem vantagem, com mais número de vitórias no clássico.