Escalação: Athletico deve repetir time misto contra o São Paulo pela Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann deve repetir a escalação mista do Athletico para enfrentar o São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola na quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Na partida de ida, o São Paulo venceu por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e joga por empate ou qualquer vitória para avançar às quartas de final. O Furacão precisa vencer por dois gols para classificar direto - um gol leva para os pênaltis.

Mesmo pressionado no cargo, o treinador atleticano não pretende colocar força máxima para o torneio mata-mata. Na semana passada, ele admitiu que a prioridade do clube é a Série B e usou apenas o goleiro Santos, os zagueiros Belezi e Léo e o meio-campista Patrick de titulares diante do Tricolor.

Para o confronto, o Furacão terá o retorno do lateral-esquerdo Esquivel, recuperado de dores no joelho, e que foi desfalque nos últimos quatro jogos da temporada. Mesmo assim, Fernando deve iniciar a partida.

Em mau momento, o Athletico não vence há seis partidas no ano, com três derrotas e três empates. Na Série B, o jejum é de cinco jogos, com três empates e duas derrotas. A última vitória do Furacão foi contra o Remo por 2 a 1, em 14 de junho.

Relacionados do Athletico contra o São Paulo

Goleiros: Mycael, Carlos Eduardo e Santos Zagueiros: Belezi, Habraão e Léo Laterais: Benavídez, Esquivel, Léo Derik, Fernando e Kauã Moraes Meio-campistas: Diogo Riquelme, Dudu Kogitzki, Felipinho, Giuliano, Patrick e Zapelli Atacantes: Alan Kardec, Isaac, Kevin Viveros, Leozinho, Renan Peixoto, Steven Mendoza e Tevis

Na ida, São Paulo venceu o Athletico por 2 a 1, no Morumbis. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Prováveis escalações de Athletico x São Paulo

Athletico

Santos; Belezi, Habraão e Léo; Benavídez, Diogo Riquelme (Felipinho), Dudu, Patrick, Giuliano (Zapelli) e Fernando; Alan Kardec (Viveros).

São Paulo