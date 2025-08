O Fluminense está em negociações avançadas para contratar o meia-atacante argentino Luciano Acosta, de 31 anos, que atua pelo FC Dallas, dos Estados Unidos. O clube já apresentou uma proposta ao jogador, e as tratativas caminham para a conclusão nos próximos dias. A informação foi primeiramente publicada pelo portal "Ge".

Luciano Acosta, também conhecido como "Lucho", é destro e veste e a camisa 10 da equipe da Major League Soccer. Ele chegou ao clube do Texas ainda nesta temporada, em fevereiro, vindo do FC Cincinnati, também da MLS. Desde 2021 na liga estadunidense, o meia soma 173 partidas, com 61 gols marcados e 54 assistências, sendo eleito o melhor jogador do campeonato na temporada 2022/23.

Revelado pelo Boca Juniors, o Lucho teve passagens por Estudiantes, DC United, também da MLS, e Atlas, do México, além de Cincinnati e Dallas. Ele negocia os últimos detalhes contratuais antes do possível anúncio oficial como novo reforço tricolor.

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (6) e encara o Internacional no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; na ida, vitória do Tricolor por 2 a 1 no Beira-Rio.

