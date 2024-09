Gustavo Mosquito comemora gol da vitória do Juventude (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 18:17 • Salvador (BA)

O Vitória superou o Juventude por 1 a 0 neste sábado no Barradão, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. As duas equipes protagonizaram um jogo equilibrado, decidido em cobrança de pênalti de Gustavo Mosquito no fim da primeira etapa.

➡️ Simule a classificação do Brasileirão!

Com a vitória, o Leão da Barra fugiu da zona do rebaixamento e embolou de vez a briga: o time de Thiago Carpini foi a 28 pontos e saltou para 15º, superando Criciúma e Corinthians - com os mesmos pontos - nos critérios de desempate. O Jaconero, por sua vez, estacionou em 11º e segue de olho em vagas na Sul-Americana.

👀 COMO FOI O JOGO?

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times tendo chances de abrir o marcador. Matheusinho obrigou o goleiro Gabriel a fazer boa defesa e salvar o Juventude aos 12', enquanto Nenê chegou mais perto e acertou a trave. Nos acréscimos, em tentativa de recuo, Yan Souto tocou fraco para Gabriel, que saiu do gol e acabou fazendo pênalti em Carlos Eduardo. Gustavo Mosquito chamou a responsabilidade e converteu a cobrança, batendo no meio do gol aos 48'.

A segunda etapa começou acelerada, e Matheusinho voltou a aparecer, mas foi parado pelo travessão após novo erro de saída do Juventude. O time de Jair Ventura não conseguiu imprimir seu ritmo ao longo da segunda etapa, e saiu do Nordeste sem pontuar.

Jogadores de Vitória e Juventude disputam bola em jogo do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Juventude

27ª rodada - Campeonato Brasileiro



📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

🕴️ Arbitragem: Braulio da Silva Machado-SC (árbitro); Bruno Boschilia-PR e Schumacher Marques Gomes-PB (auxiliares); Kléber Ariel Gonçalves Silva-PR (quarto árbitro); Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG e Éder Alexandre-SC (VAR)



🥅 Gol: Gustavo Mosquito (VIT - 48' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Carlos Eduardo, Janderson e Matheusinho (VIT); Zé Marcos, Gabriel, Jadson e Lucas Barbosa (JUV)

🟥 Cartões vermelhos: -

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Muriel; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller) e Filipe Machado (Willian Oliveira); Gustavo Mosquito (José Hugo), Matheusinho e Carlos Eduardo (Everaldo); Janderson (Lawan)



JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Luís Oyama), Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson e Ronaldo; Lucas Barbosa (Luis Mandaca), Nenê (Gabriel Inocêncio) e Marcelinho (David); Gilberto (Ronie Carrillo)