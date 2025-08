Cuca comemora marca no Atlético-MG e projeta jogo contra o Flamengo

O Atlético-MG derrotou o Bragantino na noite deste domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo venceu por 2 a 1 o Massa Bruta. O clube mineiro vinha de três derrotas na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Foi a vitória de número 100 de Cuca comandando o Atlético, como mandante. Ao total, foram 138 partidas, dando algo próximo de 80% de aproveitamento. O treinador do Galo comemorou a marca pelo clube.

- Fiquei sabendo ali no vestiário, esses números são fantásticos. Lógico que tenho que dividir com todos que jogaram comigo, com comissões técnicas, enfim. Mas é muito bom a gente ter uma confiança nos números, jogando em casa principalmente, beirando os 80%, nos dá uma confiança grande. Vamos torcer para que quarta-feira ele continue.

continua após a publicidade

Galo x Flamengo

Não há tempo para descansar no Atlético. Cuca já mudou o foco para a partida de quarta-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. O treinador atleticano analisou as fases do jogo e como o Galo terá de variar o modo de jogo.

- Vai ser um jogo em que você vai ter que usar todas essas formações, marcação baixa, marcação média, marcação alta. Nós marcamos bem o Flamengo no campo defensivo, mas nós fizemos o gol em uma marcação de pressão, porque a gente tem isso também trabalhado, então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo e cada tempo tem umas três, quatro etapas diferentes. Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataque uma parte, você toma e fica com a posse de bola na outra, assim é um jogo. E a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito para daí sim poder sair classificado.

continua após a publicidade

O treinador do Galo pregou concentração total para que consiga a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

- Agora a quarta-feira é 100% concentrado, dos mínimos detalhes, fazer um jogo equilibrado em todos os sentidos dentro do campo e jogar bem. Sempre que a gente joga bem a gente fica próximo do resultado.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 BRAGANTINO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte;

🥅 Gols: Igor Gomes (6'/1°T) e Natanael (36'/2°T) / Laquintana (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM) / Eric Ramires (RBB), Gabriel (RBB), Agustin Sant'Anna (RBB) e Nathan Mendes (RBB)

🟥 Cartão vermelho: Eduardo Sasha (BRA)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

Escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco e Alonso; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino), Scarpa e Igor Gomes (João Marcelo); Rony (Bernard), Cuello (Júnior Santos) e Biel (Hulk).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant'Anna (Hurtado / Cauê); Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Vinicinho (Laquintana); Lucas Barbosa (Praxedes), Pitta e Eduardo Sasha.