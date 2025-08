Arrascaeta detalha condição física e avalia empate do Flamengo com o Ceará

Autor do gol do Flamengo no empate em 1 a 1 com o Ceará neste domingo (3), Arrascaeta precisou ser substituído no intervalo por incômodo cômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Em entrevista após o duelo no Castelão, o uruguaio disse acreditar não ter nenhuma lesão grave; ele será reavaliado na segunda-feira (4).

— Amanhã, provavelmente, a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo o meu corpo, que não foi nada grave, mas a gente às vezes é poupado de um jogo não tanto para descansar, mas para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, a força. Então, às vezes nos primeiros jogos de volta, chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. Hoje em um movimento acabei sentindo um desconforto, mas acredito que é nada de mais, tomara que amanhã no exame seja pouca coisa — revelou o meia.

O camisa 10 da Gávea comemorou o gol que abriu o placar com dedo na boca. Ele explicou a comemoração como homenagem à esposa, que está grávida do primeiro filho do jogador. Além disso, citou a dificuldade de enfrentar o Ceará fora de casa e exaltou o ponto conquistado.

— Feliz, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, a comemoração era para minha esposa e para ele. Então, fico feliz por esse gol. Depois, a gente sabe que sempre encontra um rival muito difícil aqui, com o apoio da sua torcida, que também faz um grande papel. A gente por momentos foi bem na partida, por outros, eles exploraram as qualidades deles, mas seguimos na briga, é um ponto importante que a gente conquistou — disse.

Arrascaeta avaliou também a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo e, mais uma vez, ressaltou o desafio de jogar no Castelão.

— É difícil explicar. Os jogos variam, quando você perde um pouco o controle do jogo, o rival precisa buscar o resultado. No segundo tempo, eles foram atrás do gol, conseguiram uma jogada e aí complica um pouquinho mais os três pontos para nós. É sempre difícil jogar nesse campo aqui — declarou.

O próximo compromisso do Fla é contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; na ida, vitória do Galo por 1 a 0 no Maracanã. Arrascaeta afirma que o Rubro-Negro tem de encarara a partida como uma final e analisa a pressão por resultados no clube.

— Temos que encarar cada jogo como um final. O próximo agora é contra Atlético fora, e a gente está na desvantagem, então temos que fazer algo a mais para buscar o resultado lá. Estou há muitos anos aqui no Flamengo, conheço o clube como poucos, sei muito bem a cobrança que tem de resultados, de jogar bem, mas estamos trabalhando para melhorar sempre.

