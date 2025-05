Em alta no Mirassol, Reinaldo projeta duelo com o Corinthians: ‘Sempre especial’

Em sua 14ª participação consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro, o lateral- esquerdo Reinaldo tem vivido um dos momentos mais especiais de sua carreira. Com quatro gols anotados nas primeiras sete rodadas, ele é um dos vice-artilheiros da competição. Um dos principais nomes do elenco do Mirassol, que faz sua estreia na elite do futebol nacional justamente no ano de seu centenário, o camisa 6 destaca o profissionalismo e a estrutura do clube como fatores fundamentais para seu bom desempenho.

- Me senti muito bem-vindo no Mirassol desde o dia que cheguei. E aqui, com toda a estrutura que o clube oferece e com o profissionalismo como é dirigido, o atleta fica tranquilo para poder pensar só em fazer o seu trabalho dentro de campo. É um clube que não chegou na elite por acaso e que, apesar das dificuldades da Série A, tem tudo para permanecer por muito tempo. Esse é nosso objetivo - destacou Reinaldo, que já soma 18 jogos e cinco gols pelo Leão desde janeiro, quando foi contratado.

O bom momento individual reforça uma marca expressiva do atleta, que após balançar as redes contra o Atlético Mineiro, pela sexta rodada, chegou a 78 participações em gols (35 gols e 43 assistências) e se isolou como o lateral - incluindo direitos e esquerdos - com mais gols gerados na história do Brasileirão dos pontos corridos, modelo estabelecido em 2003. Assim, Reinaldo supera nomes consagrados como os ex-flamenguistas Leo Moura e Juan, com 77 e 73 participações, respectivamente, e o ex-corintiano Fábio Santos, com 63.

- Me sinto um privilegiado em poder ter uma carreira com números tão importantes no Brasileirão, onde jogam e já jogaram grandes ídolos do nosso futebol e referências de qualidade na minha posição. Esses resultados não são sorte, e sim frutos de muito trabalho e dedicação em todos os clubes que defendi na vida - completou o lateral, que além do Mirassol, defendeu também São Paulo, Grêmio, Chapecoense, Ponte Preta e Sport na Série A.

Neste sábado (10), o Mirassol terá mais um desafio de peso, desta vez contra um velho conhecido de Reinaldo: o Corinthians, seu arquirrival nos quase oito anos em que defendeu o São Paulo. Com praticamente todos os ingressos já esgotados, a partida deverá ter o maior público do clube no Estádio Maião nesta edição da Série A, com 12 mil torcedores. Jogando em casa, o time do interior paulista ainda não foi derrotado no campeonato, mesmo já tendo enfrentado adversários importantes como Grêmio, Atlético-MG e Fortaleza.

Na rodada passada, o Mirassol foi superado fora de casa pelo Bragantino, ao sofrer um gol no fim da partida. Atualmente, a equipe soma 7 pontos, enquanto o Corinthians tem 10. Sobre o duelo, Reinaldo destaca a importância de manter o bom desempenho dentro de casa.

- É sempre especial enfrentar o Corinthians. Um jogo difícil contra um grande adversário que eu conheço bem e sei que vai nos obrigar a continuar mostrando a nossa força em casa. Nosso time joga sempre com muita coragem, com personalidade, independente do rival. Vamos manter essa postura agressiva no sábado e buscar somar mais pontos - finalizou Reinaldo.