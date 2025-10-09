Em alta no Mirassol, Reinaldo completa 400 jogos no Brasileirão
Lateral acompanha boa fase do time do interior de São Paulo
A vitória do Mirassol sobre o Fluminense, por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), no Estádio Maião, em Mirassol, entrou para a história do lateral-esquerdo Reinaldo. Aos 36 anos, ele completou seu jogo de número 400 na Série A do Campeonato Brasileiro.
Reinaldo iniciou a carreira no Sport, em 2012, e passou por São Paulo (2013-22), Ponte Preta (2016), Chapecoense (2017), Grêmio (2023-24) e atualmente defende o Mirassol (2025). Seu primeiro jogo na Série A aconteceu em 27 de maio de 2012, pela 2ª rodada, em empate sem gols contra o Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, o lateral entrou aos 37 minutos do segundo tempo, sob comando de Vagner Mancini, hoje técnico do Goiás.
Com 41 gols marcados em 14 edições do Brasileirão, Reinaldo se tornou o primeiro defensor a ultrapassar a marca de 40 gols na era dos pontos corridos, à frente de Fábio Santos (36), Réver (34) e Léo Moura e Leonardo Silva (33). Em 2025, o lateral vive seu melhor ano na competição, superando os 10 gols anotados em 2017 pela Chapecoense.
Além disso, é o lateral mais decisivo da era dos pontos corridos, com 84 participações diretas em gols, sendo 41 marcados e 43 assistências, segundo dados do Transfermarkt. Fluminense e Juventude são os times que mais sofreram com os gols de Reinaldo, com sete cada, enquanto o São Paulo levou cinco.
Entre os jogadores em atividade, ele ocupa a quinta posição em número de partidas na história da Série A, atrás apenas de Fábio (731), Cássio (440), Fagner (415) e Weverton (410).
Grande fase no Mirassol
No clube do interior de São Paulo, Reinaldo soma nove gols e três assistências. Ele é o artilheiro da equipe no Brasileirão, que apresenta o segundo melhor ataque da competição, com 42 gols. Na artilharia do torneio, está atrás apenas de Kaio Jorge (15), Arrascaeta (14), Vegetti (12), Pedro e Vitor Roque (10).
Após levar a Chapecoense à 8ª colocação em 2017 e conquistar vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, Reinaldo acumula seis campanhas na competição defendendo São Paulo e Grêmio.
Atualmente, o Mirassol ocupa a quarta posição no Brasileirão, com 27 pontos, 12 vitórias, 10 empates e cinco derrotas, mantendo vivas as esperanças de disputar a principal competição continental novamente.
Reinaldo pelo Mirassol em 2025
- Atuou em 36 dos 39 jogos
- 3098 minutos em campo
- 10 gols
- 5 assistências
- 15 participações em gols - líder
Números por cada clube no Brasileirão
- Sport (2012): 24 jogos I 2 assistências
- São Paulo (2013-22): 225 jogos I 20 gols I 19 assistências
- Ponte Preta (2016): 32 jogos I 2 gols I 5 assistências
- Chapecoense (2017): 34 jogos I 5 gols I 8 assistências
- Grêmio (2023-24): 59 jogos I 5 gols I 6 assistências
- Mirassol (desde 2025): 26 jogos I 9 gols I 3 assistências
- Total (desde 2012): 400 jogos I 41 gols I 43 assistências
