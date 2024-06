Em ação inédita, clubes se unem e indicam nome para presidência do STJD

Clubes indicam nome para a presidência do STJD (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Os clubes do futebol brasileiro, dentre os quais 19 da Série A, enviaram nesta quarta-feira (5), um ofício endereçado ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, pedindo o apoio da entidade na indicação do atual vice-presidente administrativo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol, Luiz Felipe Bulus, para exercer a presidência do órgão nos próximos dois anos da gestão 2024/2028.

As instituições ressaltaram que a indicação foi feita na condição de “protagonistas do espetáculo e maiores interessados no bom funcionamento do STJD”. Acrescentaram que seu indicado reúne critérios técnicos, de antiguidade e de merecimento no Tribunal do Futebol. A medida inédita foi enviada com cópia para a OAB, FENAPAF e ABRAFUT, entidades responsáveis pela indicação dos auditores que compõem o Pleno do STJD e visando a congregação dos posicionamentos em prol do melhor andamento das atividades da Justiça Desportiva nos próximos anos.

Residente em Brasíla há 43 anos, Luiz Felipe Bulus está há 12 no STJD do Futebol. Único auditor da atual gestão reconduzido ao Pleno, foi reconhecido pelos clubes como o mais experiente e preparado para estar á frente da instância máxima do futebol brasileiro. Subprocurador-Geral do DF há 25 anos e Advogado militante, foi auditor da 1ª Comissão Disciplinar (2012-2016), Presidente da 4ª Comissão Disciplinar (2016-2020), integrou a comissão de juristas do Senado Federal responsável pela elaboração do anteprojeto da Lei Geral do Esporte (2015-2016) e participou como palestrante e/ou mediador em eventos de Direito Desportivo realizados pelo STJD, ENAJD e outras entidades.

🗒️ CLUBES QUE ASSINARAM O OFÍCIO:

América Mineiro

Athletico Paranaense

Atlético Goianiense

Atlético Mineiro

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Coritiba

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Fluminense

Flamengo

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco da Gama

Vila Nova