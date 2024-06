Thiago Silva tem nova data para se apresentar ao Fluminense; veja dia e horário

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 09:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Silva já tem data e horário definidos para desembarcar no Brasil. Após imprevistos na Inglaterra, o novo zagueiro do Fluminense e sua família conseguiram um voo para o aeroporto Galeão e desembarcam no Rio de Janeiro às 5h35 (de Brasília) da manhã desta sexta-feira (7).

Com isso, a festa de apresentação do primeiro reforço do Tricolor na janela de transferências será realizada no início da noite no Maracanã. Mais de 51 mil ingressos já foram comercializados para o evento, que terá apresentação do grupo de pagode Sorriso Maroto.

A expectativa era de que o jogador fosse recebido com festa no aeroporto na manhã desta quinta-feira (6). No entanto, ele e sua família tiveram que resolver pendências na Inglaterra e só viajam rumo ao Brasil na noite de hoje.

Nas redes sociais, Belle Silva, esposa do atleta, explicou a situação e afirmou que eles teriam que buscar um novo voo para chegar ao Rio de Janeiro.

Infelizmente, meu marido, meus filhos e eu não conseguiremos estar no aeroporto do Galeão às 10h (de quinta), como havíamos dito. Tivemos um imprevisto aqui e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, mas estamos correndo com tudo que a gente pode aqui para tentar resolver esse imprevisto, pra gente conseguir um novo horário de voo. Assim que eu tiver o novo horário, eu passo para vocês. Mil desculpas, mas infelizmente não depende da gente - disse Belle Silva nas redes sociais. — disse Belle Silva nas redes sociais.

Thiago Silva será apresentado pelo Fluminense na noite desta sexta-feira (7), no Maracanã (Foto: Reprodução/FluTV)